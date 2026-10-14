В Госдуме предложили обязать авиакомпании сообщать о задержках рейсов по СМС

Авиакомпании могут обязать бесплатно предупреждать о задержке рейса по СМС В Госдуме предложили обязать авиакомпании сообщать о задержках рейсов по СМС

Москва14 окт Вести.Авиакомпании в России могут обязать бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов более чем на 30 минут. С такой инициативой депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обратились к министру транспорта РФ Андрею Никитину, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарии предложили внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила. Согласно инициативе, перевозчики должны будут отправлять сообщения на номер телефона, указанный пассажиром при бронировании билета.

Уведомление предлагается направлять сразу после получения информации об изменении расписания. В нем должны содержаться номер и маршрут рейса, первоначальное и новое предполагаемое время вылета. Если точное время отправления пока неизвестно, авиакомпания должна сообщить, когда появятся обновленные сведения.

При отсутствии у пассажира номера, пригодного для получения СМС, перевозчик по-прежнему будет обязан информировать его другими доступными способами.

Авторы инициативы считают, что новые требования позволят пассажирам своевременно узнавать об изменениях расписания даже при ограничениях мобильного интернета. Кроме того, это поможет снизить риск пропуска рейсов и сократить число споров между пассажирами и авиакомпаниями.

Ранее выплаты компенсаций за задержку и отмену авиарейсов предложили автоматизировать.