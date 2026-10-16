Москва16 окт Вести.Экс-главу Нахимовского муниципального округа Севастополя Михаила Лазарева, ранее задержанного по делу о превышении должностных полномочий, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший глава Нахимовского муниципального округа города Севастополя Михаил Лазарев арестован Нахимовским районным судом Севастополя на два месяца цитирует слова источника агентство ТАСС

Согласно открытым источникам, Лазарев оставил должность главы Нахимовского округа в начале октября текущего года.