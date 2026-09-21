Москва21 сен Вести.За злоупотребление должностными полномочиями задержан глава Приморского муниципального округа Запорожской области Владимир Прокопенко. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные действия. Следствие детально разберется в обстоятельствах дела и даст правовую оценку действиям Прокопенко