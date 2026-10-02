Полицейский из Приамурья пойдет под суд за применение электрошокера к инвалидам

Полицейский предстанет перед судом за превышение полномочий в Амурской области Полицейский из Приамурья пойдет под суд за применение электрошокера к инвалидам

Москва2 окт Вести.Бывший оперативный дежурный отдела полиции 41 года предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

…в апреле 2026 года полицейский, будучи недовольным поведением доставленных в отдел полиции и находящихся в состоянии алкогольного опьянения мужчины и женщины, которые громко и нецензурно спорили между собой и не реагировали на его замечания, взял штатный электрошокер и нанес более 10 ударов потерпевшим, являющихся инвалидами написали в пресс-службе

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Архаринский районный суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.