В Ульяновске задержан лидер ОПГ Филатовские" В Ульяновске задержали лидера преступной группировки Сергея Филатова

Москва17 сен Вести.В Ульяновске задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ) "Филатовские" Сергей Филатов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сергей Филатов задержан в рамках уголовного дела по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации) рассказал собеседник агентства

По месту жительства Филатова проведен обыск, изъяты оружие и патроны.

Операцию по задержанию проводили сотрудники региональных УМВД, УФСБ и СК России.