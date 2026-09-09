Задержан подозреваемый в убийстве в 2000 году члена совета директоров АО "УАЗ"

Задержан подозреваемый в убийстве члена совета директоров АО "УАЗ" Задержан подозреваемый в убийстве в 2000 году члена совета директоров АО "УАЗ"

Москва9 сен Вести.Полицейские задержали подозреваемого в убийстве члена совета директоров АО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ"), совершенном в 2000 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, в 2000 году злоумышленник по заказу застрелил жертву возле его дома в Засвияжском районе Ульяновска.

По горячим следам раскрыть преступление не удалось, однако позднее при полном воссоздании картины преступления были установлены исполнитель и заказчики убийства.

Ими оказались двое предпринимателей, один из которых погиб в 2012 году, другой числится без вести пропавшим с 2002 года. Поводом к физической расправе стал передел криминального влияния над "Ульяновским автомобильным заводом". По указанию заказчиков киллер … [проследил] за потерпевшим, узнал его распорядок дня и подобрал время для реализации преступного умысла отметила Волк

В ходе обыска в гараже задержанного обнаружена боевая граната.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по ст. 105 (Убийство) и 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Мужчина арестован.