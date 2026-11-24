СК сообщил о задержании экс-замглавы столицы Камчатки по делу о взятках

СК: бывший замглавы столицы Камчатки подозревается во взяточничестве СК сообщил о задержании экс-замглавы столицы Камчатки по делу о взятках

Москва24 ноя Вести.Бывший заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского стала фигуранткой уголовного дела о получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно данным ведомства, под следствием 60-летняя женщина, которая одновременно занимала должность начальника Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловска-Камчатского городского округа и была председателем Комиссии по приемке готовности к эксплуатации нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории краевого центра.

По предварительным данным, в период с марта 2025 года по февраль 2026 года чиновница приняла несколько незаконных решений о работе торговых павильонов.

Кроме того, подозреваемая неоднократно получала через посредников от предпринимателей взятки в виде денежных средств за незаконное согласование включения места размещения торгового павильона в городскую схему и заключение договора на его размещение без проведения торгов, а также за заключение договора на размещение цветочного павильона на новый срок уточняется в канале камчатского СК в MAX

В настоящее время фигурантка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.