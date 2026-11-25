Бывшая замглавы столицы Камчатки отправлена под домашний арест Суд отправил под домашний арест бывшую замглавы столицы Камчатки

Москва25 ноя Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд отправил под домашний арест бывшую замглавы столицы Камчатки, которая обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта 2025 года по февраль 2026 года чиновница приняла несколько незаконных решений, касающихся работы торговых павильонов, и получала взятки.

Суд учел признание вины 60-летней обвиняемой, состояние ее здоровья, наличие у нее ряда хронических заболеваний, наличие постоянного места жительства и стойких социальных связей, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца уточняется в канале суда в MAX

Следствие настаивало на аресте фигурантки. Постановление суда может быть обжаловано в течении трех дней.