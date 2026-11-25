С бывшего мэра города Елизово на Камчатке суд взыскал более 1,5 млн рублей Более 1,5 млн рублей взыскал суд с экс-главы города Елизово Артема Гаглошвили

Москва25 ноя Вести.Суд на Камчатке по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Елизовского городского поселения Артема Гаглошвили более 1,5 млн рублей, которые он незаконно получил в качестве материальной помощи и премий в период "трудной жизненной ситуации" под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Депутат Собрания депутатов Леонид Богратеон, исполнявший обязанности главы муниципального образования, незаконно распорядился о выплате своему непосредственному руководителю Артему Гаглошвили премий и дополнительной материальной помощи на общую сумму свыше 1 млн рублей. Основанием принятия решения явилась "трудная жизненная ситуация", в которой оказался Гаглошвили, связанная с его нахождением под домашним арестом в связи с уголовным преследованием, а также диагностированием заболевания, якобы требующего денежных затрат на лечение поясняется в канале надзорного ведомства в MAX

В прокуратуре уточнили, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Согласно данным надзорного ведомства, бывший мэр Елизово Гаглошвили в настоящее время находится под следствием за получение взятки в виде земельных участков общей стоимостью более 14 млн рублей и хищение бюджетных средств. Его личные активы, а также земельные участки, являющиеся предметом взятки, арестованы.

Ранее Богратеон был осужден за превышение должностных полномочий и приговорен к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 2 лет.

В декабре 2024 года губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил об утрате доверия в отношении главы Елизово Гаглошвили, которого признали виновным в хулиганстве и приговорили к трем годам условно за дебош на базе отдыха.