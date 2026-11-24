Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова могут осудить на 14 лет

Прокуратура запросила 14 лет для тамбовского экс-губернатора Егорова Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова могут осудить на 14 лет

Москва24 ноя Вести.Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ссылающегося на адвоката Ларису Гусеву, прокуратура запросила для бывшего губернатора 14 лет заключения.

Прокуратура запросила 14 лет лишения свободы и штраф в размере 400 миллионов рублей говорится в публикации

Максима Егорова обвиняют в получении взяток, их общая сумма превышает 80 миллионов рублей. По версии следствия, экс-глава региона получил деньги от топ-менеджера одной из тамбовских организаций за покровительство.

Отмечается, что приговор по делу Егорова планировали вынести во вторник, 24 ноября, однако заседание перенесли на 10 утра пятницы, 27 ноября.