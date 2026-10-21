В Ленинградской области на фоне визита Уиткоффа объявлена опасность БПЛА Беспилотная опасность объявлена в Ленинградской области на фоне визита Уиткоффа

Москва21 окт Вести.В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве в Лужском районе Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета написал глава региона в мессенджере МАХ

В среду, 21 октября, в Санкт-Петербург для переговоров по Украине прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.