Москва21 октВести.В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве в Лужском районе Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернетанаписал глава региона в мессенджере МАХ
В среду, 21 октября, в Санкт-Петербург для переговоров по Украине прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.