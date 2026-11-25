В Петербурге задержаны полицейские, получавшие взятки от предпринимателя В Петербурге задержали троих полицейских за систематическое получение взяток

Москва25 ноя Вести.В Санкт-Петербурге задержаны семь человек по делу о коррупции, среди них - сотрудники полиции. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу на платформе MAX.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены по статье о получении взятки, в отношении взяткодателей – по статье о даче взятки, а в отношении посредника – по статье о посредничестве во взяточничестве. Всего задержаны семь человек.

Следователем следственного отдела по Центральному району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников полиции по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), а в отношении лица, выступившего посредником во взяточничестве, - по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Всего задержано 7 человек говорится в публикации

По версии следствия, среди задержанных – начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району, заместитель начальника отдела полиции №86 и участковый уполномоченный того же отдела. Они систематически получали взятки - лично и через посредника.

В апреле текущего года полицейские узнали, что в коммерческом помещении иностранцы работают с нарушением миграционного законодательства. Через посредника они взяли с предпринимателя деньги за бездействие: за то, что не станут задерживать нарушителей и привлекать их к ответственности, не будут проводить проверку и освободят задержанных из отдела полиции. Суммы взяток составляли от 20 до 60 тысяч рублей.

Следователи вместе с управлением собственной безопасности МВД провели обыски по месту жительства и работы фигурантов. Задержанным уже предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Следственные действия продолжаются - устанавливаются все обстоятельства произошедшего.