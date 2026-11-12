Две женщины задержаны в Петербурге по делу о незаконных валютных операциях

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконных валютных операциях на 4 млрд Две женщины задержаны в Петербурге по делу о незаконных валютных операциях

Москва12 ноя Вести.В Санкт‑Петербурге в рамках расследования уголовного дела задержаны две женщины, подозреваемые в осуществлении незаконных валютных операций в крупном размере, сообщается на сайте регионального главка МВД России.

По оперативным данным, преступная схема действовала с 2022 года.

Оперативники задержали по месту жительства 56-летнюю организатора преступной схемы, которая искала клиентов, и ее 49-летнюю сообщницу, отвечавшую за бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных "технических" организаций и подписывавшую подложные контракты.

Объем незаконных валютных операций, по предварительной оценке, превышает 4 миллиарда рублей отмечается в публикации

Расследование продолжается.