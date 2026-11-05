В Петербурге арестованы посредники в передаче взятки в размере 21 млн рублей

В Петербурге задержаны посредники при передаче взятки в размере 21 млн рублей В Петербурге арестованы посредники в передаче взятки в размере 21 млн рублей

Москва5 ноя Вести.В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело о посредничестве в передаче многомиллионной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Су СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, в ноябре 2026 года двое фигурантов встретились с генеральным директором одного из обществ и убедили ее передать взятки в размере 37 миллиона рублей должностным лицам налогового органа.

Указанные денежные средства предназначались за способствование исключению организации из плана проведения выездных налоговых проверок говорится в сообщении

Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. При проведении операции по передачи денег в помещении кафе в Александровском парке обвиняемые были задержаны.

Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к преступлению. Фигуранты заключены под стражу.