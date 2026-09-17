В Петербурге сотрудник банка вызвал полицию домой к клиентке и спас от грабителя

Сотрудник банка спас жительницу Петербурга от грабителя и помог его поймать В Петербурге сотрудник банка вызвал полицию домой к клиентке и спас от грабителя

Москва17 сен Вести.В Санкт-Петербурге работник банка спас женщину от грабителя и помог полицейским его задержать. Подробности ИС "Вести" рассказали в Т-Банке.

Сотрудник фрод-мониторинга связался с клиенткой, когда та пыталась перевести крупную сумму на чужой счет. В разговоре женщина вела себя странно, у нее дрожал голос, а спустя какое-то время она начала кричать и просить о помощи. Работник сразу вызвал правоохранителей к ней домой.

Выяснилось, что перед этим к женщине ворвался незнакомец, который представился курьером, и потребовал 109 тысяч рублей, которые она якобы задолжала. Услышав, что в банке обратились в полицию, злоумышленник попытался сбежать.

Преступник применил силу, сломал ноутбук, забрал мобильный телефон потерпевшей и пытался скрыться с места преступления. Благодаря оперативной работе сотрудника банка и МВД курьера удалось задержать. Девушка не потеряла деньги отметили в банке

По данным пресс-службы УБК МВД России, 21-летний задержанный действовал по заданию мошенников. С ним работают силовики, подробности преступления и причастные к нему лица устанавливаются.