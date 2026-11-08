Посредников во взятке для налоговиков задержали в Петербурге В Петербурге задержали посредников во взятке 21 млн руб. налоговикам

Москва8 ноя Вести.Силовики задержали в Санкт-Петербурге двоих посредников во взятке между коммерческой организацией и ФНС, налоговикам предназначалась сумма в 21 миллион рублей за отказ от выездной налоговой проверки. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, один из задержанных предложил генеральному директору фирмы свою кандидатуру в качестве посредника в передаче взятки в ФНС в сумме 21 миллиона рублей. За эти деньги компанию должны были исключить из плана выездной налоговой проверки, которая могла бы установить недоимки по налогам, а также не привлекать руководителя к ответственности.

2 ноября посредник от коммерческой организации был задержан с поличным при передаче денег в одном из кафе в Александровском парке. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий был задержан и сотрудник налоговой организации, выступивший посредником от контролирующего органа говорится в сообщении

В отношении обоих возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Их заключили под стражу.