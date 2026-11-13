"Синергия" заявила, что работает штатно и помогает следствию "Синергия": вуз работает в обычном режиме и помогает следствию

Москва13 ноя Вести.В университете "Синергия" заявили, что вуз работает в обычном режиме и всесторонне помогает следствию. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в частном университете прошли масштабные обыски, а проректора Михаила Ерофеева задержали.

На текущий момент Университет "Синергия" работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие говорится в публикации

По версии вуза, следствие изучает обстоятельства двух государственных контрактов с Росмолодежью - их заключили в 2023 и 2024 годах. Оба получили по итогам конкурсных процедур и выполнили в полном объеме.

В университете заверили, что все работы завершили вовремя, заказчик провел их экспертизу и официально принял. Как отметили в вузе, образовательные программы действительно работали: свыше 50 тысяч человек прошли обучение, а более 36 тысяч получили удостоверения о повышении квалификации.