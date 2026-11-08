Москва8 ноя Вести.Минобрнауки РФ рассматривает вопрос использования студентами нейросетей для подготовки курсовых и дипломных работ, по итогам обсуждения будут приняты соответствующие решения и нормативные акты. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Вопрос о том, как учитывать использование студентами нейросетей и других цифровых инструментов при подготовке курсовых, письменных работ и выпускных квалификационных работ, министерство изучает совместно с профессиональным и экспертным сообществом говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что нет цели полностью запретить использование искусственного интеллекта при подготовке материала, однако важно не утратить суть академической работы.

Как уточняется, единого для всех вузов порядка проверки выпускных квалификационных работ на заимствования сейчас не существует. Каждый институт или университет устанавливает его самостоятельно.