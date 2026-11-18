Два фигуранта: появились подробности уголовного дела вокруг театра "Ленком" "Коммерсант": в уголовном деле президента "Ленкома" фигурирует продюсер Янклович

Москва18 ноя Вести.В отношении 79-летнего президента Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера возбуждено уголовное дело, в котором еще одним фигурантом является продюсер Валерий Янклович. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По некоторым данным, оба могут быть причастны к мошенничеству в особо крупном размере.

Сейчас все права на спектакли принадлежат зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя Валерию Янкловичу. Марк Варшавер сдавал площади театра в аренду этому ИП за фиксированную сумму. Но, очевидно, были и суммы, которые не отражались ни в каких финансовых документах приводит СМИ слова своего собеседника

Отмечается, что заявителем выступил один из топ-менеджеров театра, кто именно, не указывается.

О следственных мероприятиях в стенах "Ленкома" стало известно 17 ноября. Там провели обыски и изъяли значимую для расследования документацию.