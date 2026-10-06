Николаев заявил о следствии в отношении экс-главы одного из госорганов Чувашии

Николаев сообщил о следствии против экс-главы одного из госорганов Чувашии Николаев заявил о следствии в отношении экс-главы одного из госорганов Чувашии

Москва6 окт Вести.Правоохранительные органы проводят процессуальные действия в отношении экс-руководителя одного из госорганов Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

Он отметил, что ему было известно об заинтересованности бывшим чиновником со стороны силовиков, и добавил, что правительство региона готово оказать следствию все необходимое содействие.

В отношении бывшего руководителя одного из государственных органов Чувашской Республики сейчас проводятся процессуальные действия. Я был осведомлен о происходящем. Все обстоятельства и причины произошедшего установит следствие. Правоохранительные органы дадут оценку всем действиям в рамках своих полномочий. Со своей стороны правительство республики готово оказать необходимое содействие написал Николаев в мессенджере МАХ

О ком именно идет речь, он не уточнил. Подробностей от ведомств о каких-либо мероприятиях в отношении бывших чиновников в регионе пока нет.