Кравченко сообщил об угрозе насильственных действий против него со стороны НАБУ

Офис Зеленского может быть причастен к вероятному покушению на экс-генпрокурора Кравченко сообщил об угрозе насильственных действий против него со стороны НАБУ

Москва28 окт Вести.Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что получил сведения о подготовке против него насильственных действий, и допустил, что речь могла идти о покушении. Сообщение опубликовано в Telegram-канале экс-чиновника.

Еще в сентябре я получил информацию о том, что вслед за мной была направлена группа лиц, которая должна была совершить в отношении меня противоправные насильственные действия написал Кравченко на своей странице

Кравченко связал возможную угрозу с задержанием в Австрии двух украинских военнослужащих, один из которых, по его словам, ранее работал в НАБУ. Он предположил, что к отправке группы могли быть причастны руководители НАБУ и САП, а распоряжения, как утверждает бывший генпрокурор, поступали из офиса Зеленского.

Кравченко подал в отставку в сентябре и позднее уехал с Украины. По его словам, он намеревался проинформировать зарубежных партнеров о ситуации в антикоррупционной системе страны.