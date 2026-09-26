Мирошник связал дело Кравченко с борьбой за механизмы власти на Украине

Мирошник рассказал, с чем связано дело экс-генпрокурора Украины Кравченко Мирошник связал дело Кравченко с борьбой за механизмы власти на Украине

Москва26 сен Вести.Дело с отставкой экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко связано именно с борьбой за реальные механизмы руководства Украиной, а не с попытками Запада лишить главу киевского режима Владимира Зеленского власти. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что Зеленский сохраняет должность, потому что удар направлен не на него.

Удар направлен на перехват контроля над финансовыми потоками, над реальным управлением процессами на территории Украины, которая на сегодняшний день представляет собой серую зону беспредела. И в этой зоне беспредела европейцы хотят получить свои рычаги влияния сказал Мирошник

Он напомнил, что обязательства Украины по евроинтеграции фактически лишают киевского главаря контроля над силовой вертикалью власти, а также расширяют полномочия антикоррупционных органов.

Зеленский бьется не за свое существование, а за свои полномочия и за возможность воровать, назначать, крышевать, что-то из себя представлять в этой серой клоаке подчеркнул дипломат

Ранее сообщалось, что Кравченко, который был отстранен от должности генерального прокурора, не вернулся из заграничной командировки, которая завершилась еще 18 сентября.

Позднее украинские СМИ подтвердили, что Кравченко нашли в Вене. Уточнялось, что он вместе с женой проживает по адресу Jordangasse, дом 7.