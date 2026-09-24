Москва24 сен Вести.Сбежавшего с Украины под предлогом командировки экс-генпрокурора страны Руслана Кравченко нашли в Вене. О его местонахождении сообщили украинские СМИ, ссылаясь на источники в политических кругах.

Согласно сведениям из Центрального реестра регистрации места проживания Австрии, Кравченко вместе с женой проживает по адресу Jordangasse, дом 7. При этом документы свидетельствуют о том, что по этому адресу располагается не жилье, а офис юридической фирмы. Как отмечается в материале, это является нарушением законодательства.

На такой шаг Кравченко с женой могли пойти для того, чтобы скрыть фактическое место жительства в Вене. Также регистрация в Вене может свидетельствовать о том, что Кравченко планирует легализоваться именно в австрийской столице, которая, как известно, не выдает граждан, подозреваемых в Украине подчеркивается в тексте

Ранее сообщалось, что Кравченко, который был отстранен от должности генерального прокурора Украины указом Владимира Зеленского, не вернулся из заграничной командировки, которая завершилась еще 18 сентября.