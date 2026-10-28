Экс-генпрокурор Украины утверждает, что власти страны готовили на него нападение

Экс-генпрокурор Украины утверждает, что власти готовили на него нападение Экс-генпрокурор Украины утверждает, что власти страны готовили на него нападение

Москва28 окт Вести.Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, бежавший в Вену, утверждает, что получил информацию о подготовке против него неких "противоправных насильственных действий", намекнув на возможное покушение.

По его словам, в сентябре он получил информацию о том, что следом за ним была направлена группа лиц, которая должна была совершить против него насильственные действия.

Тогда мне прямо сказали, что отправить группу просили руководители НАБУ и САП. Мне также известно, что приказы этой группе поступили из офиса (главы киевского режима Владимира Зеленского – прим. ред.) написал Кравченко в своем Telegram-канале

При этом кто именно отдал этот приказ, экс-генпрокурор не уточнил.

О спецоперации, которая привела к бегству из страны и отставке Кравченко, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили 4 сентября. Следствие заявило о раскрытии преступной организации, занимавшейся покровительством мошенническим колл-центрам и легализацией имущества.

Вскоре после этого Кравченко выехал за рубеж, 15 сентября Верховная рада проголосовала за его отставку, в тот же день Владимир Зеленский его уволил. Потом украинские СМИ выяснили, что Кравченко теперь проживает в Вене.