Москва10 нояВести.Полиция Мегино-Кангаласского района установила причастность менеджера пункта выдачи заказов к хищению товаров, сообщила пресс-служба УМВД по Республике Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.
В дежурную часть обратился представитель маркетплейса с заявлением о хищении товаров на общую сумму свыше 48 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 35-летняя работница пункта самовывоза.
Установлено, что в течение года женщина, работая менеджером в пункте выдачи, заказывала различные товары. Получив посылку, она делала возврат, однако коробки с заказами не возвращала и оставляла себе. В основном злоумышленница похитила бытовую химию, средства для ухода и вещи для доманаписали в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.