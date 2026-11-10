МВД Якутии: менеджер ПВЗ причастная к хищению товаров на 48 тысяч рублей

Менеджер ПВЗ в Якутии обвиняется в хищении товаров МВД Якутии: менеджер ПВЗ причастная к хищению товаров на 48 тысяч рублей

Москва10 ноя Вести.Полиция Мегино-Кангаласского района установила причастность менеджера пункта выдачи заказов к хищению товаров, сообщила пресс-служба УМВД по Республике Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

В дежурную часть обратился представитель маркетплейса с заявлением о хищении товаров на общую сумму свыше 48 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 35-летняя работница пункта самовывоза.

Установлено, что в течение года женщина, работая менеджером в пункте выдачи, заказывала различные товары. Получив посылку, она делала возврат, однако коробки с заказами не возвращала и оставляла себе. В основном злоумышленница похитила бытовую химию, средства для ухода и вещи для дома написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.