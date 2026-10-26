Южносахалинка задержана за кражу консоли на 65,3 тысячи рублей из магазина

Жительница Южно-Сахалинска задержана за кражу из магазина электроники Южносахалинка задержана за кражу консоли на 65,3 тысячи рублей из магазина

Москва26 окт Вести.Ранее неоднократно судимая 38-летняя жительница Южно-Сахалинска задержана полицейскими за кражу игровой консоли с витрины магазина электроники, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

В дежурную часть обратился менеджер магазина, пояснивший, что неизвестное лицо украло товар на сумму 65 300 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность местной жительницы. Она целенаправленно пришла в торговое помещение, чтобы совершить кражу.

Так, проходя среди витрин, фигурантка приметила коробку с игровой консолью. Убедившись, что за ее действиями не наблюдают и продавцы заняты с другими покупателями, злоумышленница взяла одну коробку со стеллажа и поспешно покинула место преступления. В дальнейшем подозреваемая продала похищенный товар неизвестному лицу написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.