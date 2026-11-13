Москва13 ноя Вести.Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины подтвердил внесение полной суммы залога за генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Дуку, сообщили в пресс-службе ВАКС.

За ключевого фигуранта антикоррупционного расследования "Карфаген" - генерала СБУ Сергея Дуку внесли все 65 млн гривен ($1,4 млн) залога цитирует сообщение пресс-службы ВАКС украинский Пятый канал.

Ожидается, что в ближайшее время генерал выйдет из следственного изолятора.

Сергей Дука был задержан представителями НАБУ 4 ноября. По версии следствия, он и ряд других лиц помогали прикрывать и систематически обеспечивать передачу взяток сотрудникам правоохранительных органов. Это позволяло беспрепятственно функционировать мошенническим кол-центрам, а также вести наркоторговлю и другой нелегальный бизнес. Позже суд избрал для Дуки меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.

Спецоперация "Карфаген" была анонсирована впервые 4 сентября. Она привела к отставке генпрокурора Руслана Кравченко, который покинул страну. На прошлой неделе в рамках расследования НАБУ провело более 70 одновременных обысков по всей Украине - в полиции, СБУ, прокуратуре, судах и пунктах обмена валют.