Милонов предложил создать правила размещения песен из-за ИИ-трека "Ты моя..." Милонов: цифровые площадки не должны позволять себе предлагать откровенный шлак

Москва28 окт Вести.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил создать единые правила размещения музыкальных композиций на стриминговых платформах, чтобы не допустить ситуаций, подобных появлению сгенерированного искусственным интернетом трека "Ты моя..."

По словам Милонова, которые приводит KP.RU, должны быть общественные критерии, которые позволят давать рекомендации для этих площадок. Среди них депутат выделил наличие в песнях нецензурной лексики, призывов к нарушению законов РФ или пропаганды терроризма и экстремизма.

Милонов отметил, что у цифровых площадок есть такие же обязанности перед подписчиками и пользователями, как у обычных продуктовых магазинов перед покупателями, например.

По аналогии с магазином. Магазин может продавать различные сорта продуктов. Он даже майонез может продавать, который вреден для здоровья. Никто не запрещает. Но продавать ядовитые продукты магазину уже не разрешается. Почему тогда цифровые площадки могут позволить себе, пока им не прилетит, предлагать откровенный шлак, хамский, матерный? задался вопросом Милонов

Также парламентарий заметил, что треки, сгенерированные нейросетями, не имеют никаких специальных маркировок, говорящих об этом. И это совсем неправильно, по мнению депутата.

Это не очень хорошие песни. Нейросети позволяют людям без таланта делать что-то похожее на песни. Хотя песнями, безусловно, они не являются. В последнее время все наши музыкальные сервисы наполнены не продуктами творчества, а в общем некими компьютерными синтетическими мелодиями. И они никоим образом не промаркированы. Самое главное, чтобы такую гадкую песню придумать, ты должен сделать очень коротенький промт, купить элементарную подписку в сервисе, и все, песня готова сказал Милонов

Трек "Ты моя..." завирусился в соцсетях и стал набирать миллионное количество прослушиваний на музыкальных сервисах. Также россияне массово присылали жалобы в Роскомнадзор из-за оскорбительного содержания песни, текст которой содержит обилие матерных слов и призывов к насилию в отношении женщин.

28 октября стало известно, что Роскомнадзор вынес предписание удалить трек с российских стриминговых платформ, песня была заблокирована на "Яндекс.Музыке" и "Сбер.Звуке".