Москва24 ноя Вести.В России постепенно ужесточаются меры в отношении оборота электронных никотинных систем (вейпов) и жидкостей для них. Это необходимо для сохранения безопасной среды для российской молодежи, заявил ИС "Вести" председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Владислав Головин.

Для Госдумы одним из приоритетов является внимание к безопасной среде для нашей молодежи. Каждый из нас должен осознавать ответственность за наше общее будущее. На днях был принят закон, который обяжет продавцов указывать ингредиенты, которые влияют на здоровье подрастающего поколения, что вызывает усиленную зависимость, имеют ли ингредиенты мутагенные и канцерогенные свойства заявил парламентарий

Головин напомнил, что методичная работа в данном направлении ведется еще с прошлого созыва Госдумы.

Ранее был определен минимальный порог ценообразования для вейпов, электронных сигарет. Также было разрешение регулирования "электронок" на региональном уровне. Была расширена зона ответственности в отношении продавцов за продажу данных товаров несовершеннолетним. Штраф может достигать 2 млн руб. С весны следующего года без лицензии на табачную и никотинсодержащую продукцию продавец уже не сможет осуществлять свою деятельность сказал он

Депутат выразил уверенность, что предпринятые меры положительно скажутся на здоровье молодых россиян.