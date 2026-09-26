Москва26 сен Вести.В последнее время на экраны вышло много качественных российских фильмов, что свидетельствует о полном возрождении отечественной киноиндустрии. Об этом ИС "Вести" заявил директор международного контент форума Дмитрий Казуто.

Он положительно оценил результаты летнего проката и предположил, что осенне-зимний будет не хуже.

Киноиндустрия все-таки возродилась, работает, можно сказать, что уже на полную мощность. У нас огромное количество новых хороших российских фильмов. У нас было очень неплохое прокатное лето, и нас ждет потрясающий осенне-зимний сезон сказал эксперт

Ранее генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский высказал пожелание, чтобы в современном мире, зрители подходили к просмотру российских фильмов осмысленно.