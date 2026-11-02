Москва2 ноя Вести.Стремление родителей сделать ребенка максимально послушным и удобным лишает его критического мышления, заявил ИС "Вести" детский нейропсихолог, преподаватель факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Лебедев.

Для такого ребенка любой взрослый является авторитетом, беспрекословным... Здесь очень важно разделить две вещи. Первая вещь – это удобность ребенка и его послушание. А вторая вещь – это комфортное поведение. Удобный ребенок или послушный ребенок – это не обязательно комфортный ребенок. Комфортность – это когда мы беспрекословно верим словам авторитета. Важно сейчас у детей развивать не только критическое мышление, но еще и здоровый нонконформизм. То есть, когда ребенок понимает, что не каждое слово взрослого является абсолютной истиной... Он должен научиться задавать вопросы. Когда ребенок дома имеет возможность задать вопрос родителю, усомниться словах родителя, в его мнении и получает на это адекватный, взвешенный, аргументированный ответ, то такой ребенок не перестает быть послушным и хорошим ребенком, но у него появляется механизм очень важный, который его защитит от других взрослых, которые пытаются им манипулировать