Москва11 окт Вести.Деятельность сторонников ПЦУ (Православная церковь Украины - автокефальная поместная церковь) является лишь временным, конъюнктурным проектом, который обречен на исчезновение вместе с поколением своих создателей, так как не имеет под собой подлинной церковной основы. Об этом ИС "Вести" заявил клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.

США официально поддерживают ПЦУ с момента ее создания в 2018 году, рассматривая ее как якобы важный элемент религиозной свободы и независимости Украины от российского влияния.

То, что они пытаются защитить, на самом деле, вовсе не является церковью УПЦ [Украинской православной церковью в составе Московского патриархата], а суррогатом ПЦУ. И они защищают это. Но сами понимаете, и история подтверждает, что никогда не живет это больше, чем одно поколение. Никакие расколы не переживают раскольников. Но это конъюнктура, за которую хорошо платят, и они отрабатывают свой заказ заявил протоиерей

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) выполняет задачу киевского режима по уничтожению всего православного, потому что это и есть та сила, которая объединяет русский народ.