Москва27 сен Вести.Несмотря на то что защита канонической церкви на Украине [Украинская православная церковь (УПЦ)] является важной темой для верующих, она не входит в число приоритетных вопросов 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, так как политические интересы участников превалируют над декларируемыми ими христианскими ценностями.

Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал настоятель Введенского храма г. Кашира иерей Валерий Сосковец.

По его мнению, проблемы защиты канонической церкви на Украине вряд ли будут обсуждаться членами Генассамблеи ООН.

Я не думаю, что ситуация может измениться в лучшую сторону, потому что у каждого присутствующего на Генассамблее ООН есть свои задачи. И среди них, скажем так, защита канонической церкви на Украине, я думаю, стоит не то что не в первом ряду, а вряд ли в первой десятке. Поэтому такие вопросы, собственно, никто и не собирается рассматривать. Хотя говорить об этом полезно и хорошо, потому что многие из тех, кто там присутствуют, они себя персонализируют именно как люди верующие. Потому что на Западе, когда говорят: "Я - за гонение на церковь" - это грозит очень быстрой потерей политических очков. Но тем не менее, фактическая, скажем так, реализация этого утверждения, что "Я - христианин и за доброе поддержание церкви", оно не выдерживает испытаний на практике заявил иерей Валерий Сосковец

Украинская православная церковь (УПЦ) — исторически самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского патриархата (УПЦ МП). Ее каноничность признается Русской православной церковью (РПЦ) и рядом других поместных церквей.

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