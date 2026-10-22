Синод РПЦ разрешил принимать тех, кто не желает состоять в раскольнической ПЦУ

РПЦ примет украинских раскольников Синод РПЦ разрешил принимать тех, кто не желает состоять в раскольнической ПЦУ

Москва22 окт Вести.Русская православная церковь примет тех, кто не желает иметь отношение к раскольнической Православной церкви Украины. Это следует из документа, принятого Священным синодом.

Данное решение стало реакцией на обращения епархий Донбасса и Новороссии – они попросили разъяснить, как поступать с людьми, которые хотят перейти в РПЦ.

Постановили: утвердить документ "Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви" в качестве руководства священнослужителям епархий Русской православной церкви пишут РИА Новости со ссылкой на журналы заседания Синода

16 октября раскольники из ПЦУ опечатали храм Покрова Пресвятой Богородицы в Броварском районе Киевской области. Ранее он принадлежал каноничной УПЦ. По данным Союза православных журналистов, раскольники подделали документы, способствовав переходу храма в состав ПЦУ.