Москва11 окт Вести.Визит делегации НАТО в Киево-Печерскую лавру – это часть государственной политики Украины, направленной на уничтожение канонической православной церкви и подмену ее духовного кода идеологически чуждыми смыслами. Об этом ИС "Вести" заявил клирик храма Благовещения Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.

По его словам, в истории Киево-Печерской Лавры уже были прецеденты проведения экскурсий для нацистских оккупантов. Однако это не является ключевым аспектом ситуации. Главная проблема заключается в попытках целенаправленной подмены духовного кода, которые происходят в стенах святыни в настоящее время.

Это согласовано с политикой правительства Украины последних дней. Эта политика направлена на уничтожение канонической [Украинской] православной церкви, и, может быть, замещение ее псевдоцерковью во главе с гражданином Думенко. Это люди, светские люди, которые преследуют исключительно светские цели и они пытаются светскими методами бороться с Богом, бороться с церковью Христовой. Церковь Христова уже и врата ада переживет, мы знаем. И Киево-Печерская лавра уже переживала разные экскурсии, когда нацистов туда приводили, им показывали Лавру. Но, думаю, что это даже не самое главное. Думаю, самое главное то, что там сейчас пытаются заместить духовный код, не просто русский, а православный код. Мазепу поставили там предателя, возле него там поют эти песни - это самое главное содержание этого визита [делегации НАТО в Киево-Печерскую лавру] сказал протоиерей Василий Гелеван

Ранее профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев заявил, что выставка реликвий Киево-Печерской лавры в Лондоне является частью целенаправленной многолетней политики Запада по разграблению русских православных святынь и подрыву духовных корней верующих, однако Россия со временем все святыни вернет назад.

7 октября военный комитет НАТО впервые за восемь лет посетил Киев с официальным визитом. Делегацию возглавил адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Его пригласил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.