Захарова обвинила ЮНЕСКО в нарушении устава из-за визита гендиректора в Киев Захарова: визит гендиректора ЮНЕСКО в Киев противоречит уставу организации

Москва20 авг Вести.Визит генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани в Киев был проявлением двойных стандартов и противоречил уставу организации, нарушая принцип равноудаленности, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гендиректор ЮНЕСКО посетил украинскую столицу 15 августа и, как отметила Захарова, участвовал в "спектакле" с Владимиром Зеленским в Киево-Печерской лавре.

Визит в Киев - это очередное проявление и двойных стандартов, и уничтожение каких-либо стандартов..., нарушение принципа равноудаленности, …игнорирование требований... устава ЮНЕСКО сказала Захарова

По ее словам, в уставе ЮНЕСКО четко указано, что гендиректору организации следует воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на его положении как международного должностного лица.

Захарова напомнила сообщение Минобороны РФ от 15 июня, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК "Патриот".

Также она обратила внимание на политизированные оценочные формулировки в адрес РФ от пресс-службы ЮНЕСКО, которые явно выходили за мандат организации.

Задача международных чиновников - выполнять согласованные странами-членами поручения строго в рамках своего мандата... Если господин аль-Анани об этом позабыл или его окружение навязывает иное, то мы ему об этом сейчас напоминаем и будем добиваться исполнения обязанностей строго в рамках принципов международного права и устава ООН добавила Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ отмечала, что режим Зеленского сознательно глумится над Киево‑Печерской лаврой, желая превратить ее в "бесовское капище".