Москва12 июл Вести.Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан назвал пиар-акцией "языческой направленности" намерение Киева создать "национальный пантеон", в котором могут быть перезахоронены украинские националисты. Такое мнение он озвучил в беседе с ИС "Вести".

"Пантеон" планируют разместить на территории Киево-Печерской лавры.

Речь идет не просто о захоронении. Это можно было бы сделать тихо, тем более что здесь происходит перезахоронение. Это пиар-акция, которая свидетельствует об идеологической и духовной направленности… И поскольку уже известные участники этого "пантеона" относятся к украинским не просто националистам, а нацистам, то это говорит о языческой направленности сказал епископ

В июле Верховная рада приняла закон о создании "национального пантеона". В нем могут быть перезахоронены участники Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в России).