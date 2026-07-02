Минкульт Украины: "национальный пантеон" будет создан в Киево-Печерской лавре

На Украине рассказали, где будет находиться "национальный пантеон" Минкульт Украины: "национальный пантеон" будет создан в Киево-Печерской лавре

Москва2 июл Вести.Украинский "национальный пантеон" будет находиться на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры Украины в своем Telegram-канале.

По его информации, "пантеон" будет расположен в исторической части Киева.

На территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Решение о перезахоронении потребует... утверждения через голосование Верховной рады говорится в публикации

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предполагающий создание общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации". 1 июля украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Рада приняла этот закон.