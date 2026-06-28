В Киеве установят памятник Мазепе вместо монумента Ленину Зеленский анонсировал установку памятника Мазепе на месте монумента Ленину

Москва28 июн Вести.В центре украинской столицы будет установлен памятник гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе - отлученному от Русской православной церкви за государственную измену. Его поставят на месте монумента Владимиру Ленину, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе открытия бюста гетману в Киево-Печерской Лавре.

Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа цитирует его "Страна.ua"

Уточняется, что памятник разместят на Бульваре Тараса Шевченко, напротив Бессарабского рынка.