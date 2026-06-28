Москва28 июнВести.В центре украинской столицы будет установлен памятник гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе - отлученному от Русской православной церкви за государственную измену. Его поставят на месте монумента Владимиру Ленину, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе открытия бюста гетману в Киево-Печерской Лавре.
Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепацитирует его "Страна.ua"
Уточняется, что памятник разместят на Бульваре Тараса Шевченко, напротив Бессарабского рынка.