Москва1 июлВести.Верховная рада приняла закон о создании "национального пантеона" на Украине, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Ярослав Железняк.
В так называемом "пантеоне" могут быть перезахоронены участники Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в России).
Парламент одобрил [законопроект] 15360 – создание Украинского национального пантеона. За основу и в целом – 287 [депутатов]написал депутат
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о создании общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации". После этого бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина "заплатит" за создание пантеона "героев" Зеленского.