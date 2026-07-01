На Украине приняли закон о создании "национального пантеона" Депутат Железняк: Рада одобрила закон о создании пантеона "героев"

Москва1 июл Вести.Верховная рада приняла закон о создании "национального пантеона" на Украине, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Ярослав Железняк.

В так называемом "пантеоне" могут быть перезахоронены участники Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в России).

Парламент одобрил [законопроект] 15360 – создание Украинского национального пантеона. За основу и в целом – 287 [депутатов] написал депутат

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о создании общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации". После этого бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина "заплатит" за создание пантеона "героев" Зеленского.