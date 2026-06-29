Москва29 июн Вести.Законопроект о создании на Украине национального "пантеона героев" направлен на усиление позиций главы киевского режима Владимира Зеленского внутри страны. Такое мнение директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал в интервью ИС "Вести".

Политолог оценил положение Зеленского как неоднозначное, поэтому ему нужно гарантировать, что националистические формирования с фронта не развернуться против него и не пойдут на Киев.

Ему нужно поддерживать активно их идеологию, показывать, что он кровь от крови, плоть от плоти их – он такой же националист, он такой же неофашист. Поэтому проводит всякие мероприятия с перезахоронением останков неофашистов, с их культом, вот сейчас с созданием "пантеона" объяснил Солонников

Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "Об украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти для чествования "выдающихся представителей украинской нации". Ранее Зеленский заявил, что Украина самостоятельно решает, кому быть благодарным и каких героев чтить, что вызвало возмущение у польских политиков.