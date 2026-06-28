Захарова об установке памятника Мазепе в Киеве: "и грустно, и смешно"

Захарова о памятнике Мазепе в Киеве: это смешно и грустно Захарова об установке памятника Мазепе в Киеве: "и грустно, и смешно"

Москва28 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о скорой установке в Киеве памятника гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе, отметив, что это "и грустно, и смешно".

Мазепа был отлучен от Русской православной церкви за государственную измену.

Зеленский заявил, что памятник Мазепе, будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат отметила, что сам Тарас Шевченко ненавидел Мазепу. В своих поэмах украинский поэт давал гетману такие прозвища, как "пес", "окаянный", "проклинаемый" и "проклятый".

Вот так приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора, в очередной раз предавшего своих собственных предков заключила Захарова

Сообщается, что памятник Мазепе поставят на месте монумента Владимиру Ленину.