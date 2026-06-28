Москва28 июнВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о скорой установке в Киеве памятника гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе, отметив, что это "и грустно, и смешно".
Мазепа был отлучен от Русской православной церкви за государственную измену.
Зеленский заявил, что памятник Мазепе, будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжинаписала Захарова в своем Telegram-канале
Дипломат отметила, что сам Тарас Шевченко ненавидел Мазепу. В своих поэмах украинский поэт давал гетману такие прозвища, как "пес", "окаянный", "проклинаемый" и "проклятый".
Вот так приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора, в очередной раз предавшего своих собственных предковзаключила Захарова
Сообщается, что памятник Мазепе поставят на месте монумента Владимиру Ленину.