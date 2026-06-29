Килинкаров считает, что у Зеленского с Мазепой много общего

Килинкаров сравнил Зеленского с Мазепой Килинкаров считает, что у Зеленского с Мазепой много общего

Москва29 июн Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского и гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, который был отлучен от Русской православной церкви за государственную измену, много общего. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

У Зеленского на самом деле очень много общего с Мазепой. Тот проиграл битву, бежал, украл казну, предан анафеме... У этого перспектива примерно такая же. Поэтому, ну, наверное, они в этом смысле какие-то души родственные заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что в центре Киева будет установлен памятник Ивану Мазепе. Его поставят на месте монумента Владимиру Ленину, заявил Зеленский в ходе открытия бюста гетману в Киево-Печерской лавре.