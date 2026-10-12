Москва12 окт Вести.Член Синодальной комиссии по биоэтике, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Евгения Жуковская в интервью ИС "Вести" назвала визит делегации НАТО в Киево-Печерскую лавру демонстрацией политической силы, лишенной духовного смысла и свидетельствующей об утрате веры у организаторов акции.

Делегация Военного комитета НАТО в составе 32 человек посетила Киево-Печерскую лавру 6 октября. В рамках визита для представителей альянса была организована экскурсия, в ходе которой они осмотрели Успенский собор и Троицкую надвратную церковь. Программа пребывания также включала музыкальное выступление у бюста Ивана Мазепы, установленного на территории комплекса в этом году.

Это абсолютно политическая история, когда мы здесь хозяева, мы делаем, что хотим, лишний раз показать, мол, вы можете добиваться каких угодно статусов, там святое место. Ничего не свято. Поэтому это просто демонстрация своей силы, показушное обезьянничание, ничего нового под солнцем. А что еще могут сделать люди, которые потеряли самое главное – Бога в сердце, в душе, в голове? задалась вопросом Жуковская

Ранее протоиерей, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше Андрей Милкин заявил, что памятник гетману Ивану Мазепе, который установили в Киево-Печерской лавре, нужно оставить при освобождении Россией православного монастыря. Только навесить орден, который не получилось повесить лично Петру – орден Иуды, предложил протоиерей.