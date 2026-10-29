Москва29 октВести.Горячая линия для помощи зависимым от азартных игр "Путь помощи" открыта Центром борьбы с лудоманией при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), передает РИА Новости.
Как сообщили в отделе, по номеру 8-800-505-83-57 зависимые и их родственники смогут получить бесплатную первичную помощь. Отмечается, что горячая линия, а также круглосуточный онлайн-помощник на сайте putpomoshchi.ru заработали в рамках проекта "Путь помощи".
В публикации отмечается, что специалисты горячей линии помогут зависимым составить план действий и при необходимости направят к региональному врачу-наркологу.
Как рассказал исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков, обслуживать линию будут добровольцы.
За две недели сбора заявок мы получили более 200 анкет добровольцев, проявивших интерес к содействию в решении проблемы зависимости от азартных игрдобавил Ходыков
Он отметил, что прошедшие отбор и подготовку волонтеры будут сопровождать обратившихся и помогут начать справляться с зависимостью.
Ранее сообщалось, что в России фиксируется тревожный рост детской лудомании.