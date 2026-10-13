В Госдуме назвали пять ключевых задач цифрового развития Депутат Госдумы Попов рассказал о ключевых задачах цифрового развития

Москва13 окт Вести.Создание новых центров обработки данных в регионах, защита дата-центров, а также развитие интернет-связи в малых населенных пунктов были в числе пунктов обсуждения на встрече парламентариев Госдумы с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Об этом автор ИС "Вести", депутат Госдумы Евгений Попов написал в своем канале в MAX.

Вчера на заседании нашего IT-комитета с Максутом Шадаевым обсудили ключевые задачи цифрового развития. Защита дата-центров. После атак на инфраструктуру "Яндекса" особое внимание уделили безопасности ЦОДов и резервированию мощностей. Это необходимо для стабильной работы цифровых сервисов. Новые ЦОДы — в регионы. Планируется стимулировать строительство центров обработки данных в регионах с избытком электроэнергии отметил он

Кроме того, обсуждался вопрос интернета в малых населенных пунктах. Задача - обеспечить жителям доступ к современным цифровым сервисам независимо от места проживания, пояснил парламентарий.

Также поднимался вопрос о подготовке новых кадров в сфере программирования.

В 2027 году планируется зачислить 60 тыс. человек на обучение программированию. Подготовка IT-кадров необходима для развития отечественных технологий. [Обсуждалось также] программирование в школах. Школьникам будут расширять возможности для изучения цифровых технологий и получения востребованных навыков добавил Попов

Ранее сообщалось, что Минцифры и Минобороны России решают вопрос защиты центров обработки данных. Как отметил министр цифрового развития Максут Шадаев, на днях компания "Яндекс" столкнулась с беспрецедентной атакой на свои дата-центры. При этом, добавил он, сервисы продолжают работать, что свидетельствует о том, что в "Яндексе" "уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению" мощностей.