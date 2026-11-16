Минцифры запросило дополнительные средства на цифровые сервисы и СМИ

Минцифры предложило направить еще 5 млрд руб. на поддержку "Почты России" Минцифры запросило дополнительные средства на цифровые сервисы и СМИ

Москва16 ноя Вести.Минцифры предложило увеличить финансирование государственных цифровых сервисов, судебной инфраструктуры, СМИ и других направлений при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы ко второму чтению. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приводит РБК.

Поправки предусматривают дополнительные ассигнования на развитие инфраструктуры портала "Госуслуги" в размере 4,9 млрд рублей.

Финансирование инфраструктуры "Гособлака", в том числе с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта, предлагается увеличить до 7,5 млрд рублей.

На инфраструктуру судебной системы предусмотрены дополнительные средства в размере 1 млрд и 1,4 млрд рублей. Еще 440 млн рублей предлагается выделить национальному удостоверяющему центру.

На систему обеспечения работы Национального технологического центра цифровой криптографии, отвечающую за мониторинг и контроль, предусмотрено 10 млрд рублей.

Дополнительно 247,5 млн рублей предлагается выделить регионам для организации обратной связи с населением и обработки обращений граждан.

Отдельный блок поправок касается финансирования средств массовой информации. Общий объем дополнительных расходов составляет 4 млрд рублей, из которых 2,77 млрд рублей предназначены для субсидирования телеканалов.

Помимо этого, проект предусматривает выделение 5 млрд рублей "Почте России" на ремонт и модернизацию отделений, расположенных в сельской местности.

Ранее глава Минцифры заявил, что ведомство напрямую поддерживает "Почту России". По словам Шадаева, экономическая ситуация в компании начала улучшаться.