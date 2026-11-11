Москва11 нояВести.Экономическая обстановка в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы.
Экономическая ситуация на почте начала выправлятьсясказал он
По словам министра, Минцифры напрямую поддерживает "Почту России", направляя бюджетные средства на ремонт и обновление почтовых отделений в селах.
У нас сейчас предусматриваются большие субсидии на выправление финансовой ситуации на "Почте", поэтому в целом мы с оптимизмом смотрим. Мы считаем, что принятых мер сейчас достаточно для того, чтобы "Почта" улучшала свое экономическое состояние и повышала зарплатудобавил он
АО "Почта России" является ведущим почтовым оператором в стране и имеет статус стратегического предприятия РФ. Каждый год компания принимает свыше 1 миллиарда писем и других бумажных отправлений, а также обрабатывает более 90 миллионов посылок.
По последним данным, в первом квартале этого года "Почта России" уменьшила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом - до отметки в 5,6 млрд рублей. Кроме того, показатель EBITDA за первые шесть месяцев увеличился на 9,5 млрд рублей, выйдя в плюс на уровне 2,5 млрд рублей.
Ранее ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году.