Шадаев: экономическая обстановка в "Почте России" начала исправляться Минцифры РФ: экономическая ситуация у "Почты России" начала выправляться

Москва11 ноя Вести.Экономическая обстановка в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы​​​.

Экономическая ситуация на почте начала выправляться сказал он

По словам министра, Минцифры напрямую поддерживает "Почту России", направляя бюджетные средства на ремонт и обновление почтовых отделений в селах.

У нас сейчас предусматриваются большие субсидии на выправление финансовой ситуации на "Почте", поэтому в целом мы с оптимизмом смотрим. Мы считаем, что принятых мер сейчас достаточно для того, чтобы "Почта" улучшала свое экономическое состояние и повышала зарплату добавил он

АО "Почта России" является ведущим почтовым оператором в стране и имеет статус стратегического предприятия РФ. Каждый год компания принимает свыше 1 миллиарда писем и других бумажных отправлений, а также обрабатывает более 90 миллионов посылок.

По последним данным, в первом квартале этого года "Почта России" уменьшила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом - до отметки в 5,6 млрд рублей. Кроме того, показатель EBITDA за первые шесть месяцев увеличился на 9,5 млрд рублей, выйдя в плюс на уровне 2,5 млрд рублей.

Ранее ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году.