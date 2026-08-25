При поддержке "Единой России" обновили 3,5 тыс. сельских отделений почты Медведев: по народной программе ЕР обновили около 3,5 тыс. отделений почты

Москва25 авг Вести.Около 3,5 тыс. сельских отделений "Почты России" привели в порядок с 2021 года в рамках народной программы "Единой России". Об этом сообщил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в марте партия совместно с правительством также добилась дополнительного финансирования на обновление еще 936 сельских отделений.

Провели совещание по очень важной теме – модернизации сельских отделений "Почты России". В рамках народной программы "Единой России" с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тысячи отделений написал Медведев в MAX

Он также отметил, что партия участвовала в принятии закона и подзаконных актов, направленных на оптимизацию расходов и увеличение доходов "Почты России". По оценке правительства, совокупный эффект от этих мер составит 9,5 миллиарда рублей ежегодно.

Кроме того, 5 миллиардов рублей в год планируется направлять на выполнение поручения президента по модернизации более 17 тысяч отделений связи в сельской и труднодоступной местности. Медведев заявил, что партия будет контролировать эту работу.