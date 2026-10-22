Ведущие Андреева и Малышева удостоены орденов "За заслуги перед Отечеством"

Андреева и Малышева награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" Ведущие Андреева и Малышева удостоены орденов "За заслуги перед Отечеством"

Москва22 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин наградил ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что награды были присвоены за заслуги в сфере СМИ, связи и массовых коммуникаций, а также за многолетнюю добросовестную деятельность.

Кроме того, ордена были удостоены вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и зампред ГД Виталий Савельев.